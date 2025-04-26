Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı

Kırşehir'de babası da ünlü bir antikacı olan Ömer Yeşil, bu geleneği yaşatmak için yıllarca mektup, CD, kasetçalar, eski para ve film afişi gibi tarihi değeri olan objeleri biriktirdi.

Çoçukluk merakı sayesinde antikacı olduğunu belirten Yeşil, "Çocukluk yıllarımdan beri babam sayesinde antikaya karşı özel bir ilgim vardı. Elime geçen ilk taş plağı saklamamla başladı her şey. 30 yıllık bir birikimin ardından, bu dükkân artık sadece eşyaların değil, anıların da sergilendiği bir yer haline geldi. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler, dükkânın atmosferine hayran kalıyor. Çok nadide artık bulunması zor plaklar,kitaplar ve özel bir film afişi arşivi de var. Geçmiş dönemleri anlatan projeler için sıkça film yapımcıları uğruyor. Aradıkları dönemin ruhunu yaşatacak detayları burada bulabiliyorlar" dedi.

Antika dükkânında Türk halk müziğinin büyük ustası Neşet Ertaş'a ait 2 bin'den fazla arşiv materyali Barış Manço, Erkin Koray, Müslüm Gürses gibi ünlü isimlerin sayısız taş plakları ilgi görüyor.