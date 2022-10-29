Çocukluk arkadaşına kanlı pusu! 13 kurşun yedi, 4,5 aydır yaşam savaşı veriyor

Kadıköy'de 13 Haziran'da meydana gelen olayda evli ve iki çocuk babası olan Şener Över'e(41) çocukluk arkadaşı olan Mustafa Gübül tarafından sokakta pusu kuruldu. Sokakta bekleyen Mustafa Gübül, aracına bineceği sırada çocukluk arkadaşı Şener Över'e 13 el ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Över, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
40 GÜN YOĞUN BAKIMDA YATTI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Şener Över, 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Uzun süren uğraşlar sonucunda hayata tutunan Över'in vücudunda halen daha kurşunların olduğu ve risk taşıması sebebiyle çıkartılamadığı belirtildi. Aradan geçen 4.5 ayda Şener Över'in tedavisi devam ederken saldırgan bir türlü yakalanamadı.
"15 DAKİKA BEKLEMİŞ"
Şener Över'in eşi Gamze Över, "Eşimin uygun anını kollayarak 15 dakika beklemiş. Eşim arabanın altında tampon vidası takarken 13 kurşun sıkıyor. Bütün vücudunu paramparça ediyor. Şahıs hala yakalanmadı. Eşimle aralarında hiçbir husumet yoktu. Sebebi nedir bilmiyorum. Eşimi öldürmeye teşebbüs eden bu kişinin yakalanmasını istiyorum. Bu cani bugün bize yarın başkasına yapacak. Eşim onu görüyor. Aralarında bir husumet olsa eşim kendini korurdu. Aralarında bir mesele yokken 13 tane mermi sıkacak ne vardı? Eşim şuan hastanede durumu kötü. Ciğerinde kurşun var. Riskli diye çıkartamıyorlar. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu" dedi.
"YAKALANMASI İÇİN İLLA ÖLMEMİZ Mİ LAZIM"
Mustafa Gübül'ün olayı gerçekleştirmeden önce sokaktan üç defa geçtiğini belirten Gamze Över, "Olay öncesinde üç defa sokaktan geçmiş. Eşime 13 tane kurşun sıktıktan sonra arabayla kaçıyor. Arabada bir kişi daha var. Onun ifadesi alınıp bırakılıyor. Bu kişi tekrar gelip bana, aileme eşime zarar verebilir. Bu kişi neden yakalanmıyor. Bizim, ölmemiz mi lazım? Eşime tekrar saldırması mı lazım? Benim içim sızlıyor. Mustafa Gübül'ü yakalasınlar" açıklamasında bulundu.