Çocukluk arkadaşına kanlı pusu! 13 kurşun yedi, 4,5 aydır yaşam savaşı veriyor

"15 DAKİKA BEKLEMİŞ"

Şener Över'in eşi Gamze Över, "Eşimin uygun anını kollayarak 15 dakika beklemiş. Eşim arabanın altında tampon vidası takarken 13 kurşun sıkıyor. Bütün vücudunu paramparça ediyor. Şahıs hala yakalanmadı. Eşimle aralarında hiçbir husumet yoktu. Sebebi nedir bilmiyorum. Eşimi öldürmeye teşebbüs eden bu kişinin yakalanmasını istiyorum. Bu cani bugün bize yarın başkasına yapacak. Eşim onu görüyor. Aralarında bir husumet olsa eşim kendini korurdu. Aralarında bir mesele yokken 13 tane mermi sıkacak ne vardı? Eşim şuan hastanede durumu kötü. Ciğerinde kurşun var. Riskli diye çıkartamıyorlar. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu" dedi.