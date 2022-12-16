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Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:46 Son Güncelleme: 16.12.2022 15:30

Çocukluk arkadaşıydılar! 3 genç fidan feci kazanın kurbanı oldu

Kocaeli Karamürsel İlçesi Ereğli mevkiinde meydana gelen feci kazada henüz 20'li yaşlarda 3 genç hayatını kaybetti. Kaza sonrası art arda gelen acı haberler, herkesi yasa boğdu.

ABBAS ÇAKAR
Çocukluk arkadaşıydılar! 3 genç fidan feci kazanın kurbanı oldu

Kocaeli Karamürsel İlçesi Ereğli Mahallesi Voltay mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan feci kaza, iddialara göre şu şekilde gelişti. Bölgede bulunan ışıklardan Karamürsel istikametine doğru U dönüşü yapmak isteyen ve Ayşe Gül Yılmaz hakimiyetinde olduğu öğrenilen hafif ticari araca, Gölcük'ten Karamürsel istikametine gitmekte olan Ahmet A. idaresindeki tanker çarptı.

İçerisinde 3 gencin bulunduğu araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin yapmış oldukları kontrollerde, hafif ticari araçta bulunan sürücü Ayşe Gül Yılmaz(24) ile Miray Kesici(20)'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyza Gökgün(20)'de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Olay sonrası kazada yaşamını yitiren gençlerin yakınları yasa boğuldu. Karamürsel'in tanınmış esnaflarından Ali ve eşi Nimet Yılmaz'ın 7 çocuğundan biri olan Ayşegül Yılmaz'ın cenazesi Akçat Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Akçat Mezarlığında, Karamürsel 4 temmuz Mahallesinde oturan Gürhan ve Havva Gökgün'ün 3 çocuğundan biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulundan mezun Feyza Gökgün'ün cenazesi Karamürsel Merkez Camiinde kılnan öğle namazı sonrası Akçat Mezarlığında, Kızderbente oturan İlhan ve Gönül Akkır'ın bir kağıt fabrikasında çalışan kızı Miray Kesici ise Kızderbent Camiinde kılınan cuma namazı sonrası Kızderbent Mezarlığında gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDILAR

Kazada hayatını kaybeden genç kızların aynı ilçede oturan çocukluk arkadaşları oldukları, birbileri ile sürekli görüştükleri ve olay günü de hep birlikte buluşarak sahile gezmek için ve sohbet etmeye gittikleri öğrenildi. Trafik canavarına kurban giden 3 genç fidan, bütün ilçeyi yasa boğdu.

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Çocukluk arkadaşıydılar! 3 genç fidan feci kazanın kurbanı oldu
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