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Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:43 Son Güncelleme: 11.10.2024 16:15

Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü, öğrencilere kitap sevgisi aşılıyor

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, Neriman Gökdere’nin, doğup büyüdüğü köy olan Dağpınar’da kendi imkanlarıyla kurduğu çocukluk hayali, Balgök Kütüphanesini öğrencilerimizle birlikte ziyaret etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü, öğrencilere kitap sevgisi aşılıyor

Muğla'da yaşayan imkansızlıktan dolayı okuyamayan Neriman Gökdere, okuma azmini yitirmedi. Liseyi açıktan bitiren Gökdere, doğup büyüdüğü köyüne 'Balgök' ismini verdiği kütüphane kurdu. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Gökdere'nin Balgök Kütüphanesine her yaştan insanlar geliyor.
Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, Neriman Gökdere'nin, doğup büyüdüğü köy olan Dağpınar'da kendi imkanlarıyla kurduğu çocukluk hayali, Balgök Kütüphanesini öğrencilerimizle birlikte ziyaret etti.

Emre Çay, Cumhuriyetin 101. yılına ithafen çocukların faydasına sunulmak üzere kütüphaneye 101 adet kitap hediye etti. Ziyarette, Neriman Gökdere çocukluğundan bugüne yazdığı şiirlerden derlediği "Hayıt Kokusu" adlı şiir kitabını İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay'a takdim etti.

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Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü, öğrencilere kitap sevgisi aşılıyor
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