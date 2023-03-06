Coğrafya ortaöğretimde zorunlu

Şubat'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından sosyal medyada yayımlanan birçok gerçek dışı haberden biri de ortaöğretimde coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığına yönelik paylaşımlar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre jeoloji dersi 1992'de Ders Geçme ve Kredi Sistemi'ni uygulayan orta dereceli okulların lise seçmeli dersler grubunda yer almaya başladı. Ders hiçbir zaman zorunlu olmadı. 2005'te kapsamı genişletildi, dersin ve müfredatın içeriği zorunlu coğrafya dersine aktarılarak tüm öğrencilerin kültürlenmesi sağlandı. Coğrafya dersi ise ortaöğretimdeki okul türü fark etmeksizin tüm öğrenciler için 9 ve 10. sınıflarda zorunlu ortak dersler kapsamında yer alıyor.