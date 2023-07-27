ÇOİM depremzede çocukların hayatına dokunmayı sürdürüyor

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, bugüne kadar ampüte bilgisi gelen çocuk sayısının toplamda 111 olduğunu söyledi. Bu çocukların 23'ünün medikal olarak takip edildiğini bildiren Prof. Dr. Tuncel, 18'ine ortez ve 22'sine protez uygulaması yapıldığını, ayrıca 48 çocuğun ise hala protez yapım aşamasının devam ettiğini söyledi.

Depremden dolayı uzuv kaybı yaşayan ve doktoru aracılığıyla cocukprotez.org web sitesi üzerinden merkeze başvuru yapan depremzedelerin ÇOİM'in her türlü imkânından yararlanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Tuncel, şunları kaydetti: "Protez ihtiyacı olan bireylerin en çok ihtiyaç duydukları bölgeler sırasıyla sol ve sağ ayakların alt/üstü olarak yer alırken, ortez uygulaması yapılan hastaların en çok ihtiyaç duydukları bölgelerin ise ayak bileği ve diz üstü olduğu tespit edildi. Bu evlatlarımızın ihtiyaç duydukları bütün rehabilitasyonlarını yapabilmek, topluma ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayan, emeği geçen herkese yani tüm kahramanlarımıza çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğe uzanan yollarını hep birlikte açmak bizlere düşen çok önemli bir görev."