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Giriş Tarihi: 8.1.2022 16:46

Çok acı olay! Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı

DHA
Çok acı olay! Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı motosikletiyle takip ederken otomobille çarpışan Nusret Özdemir (28) yaralandı. Özdemir'in hastanede ameliyat olduğu saatlerde eşi de farklı hastanede kız bebeğini dünyaya getirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, D-400 kara yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Özdemir, yaralandı. Kavşakta görevli polis memurları, Özdemir'i Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Alanya'daki ameliyat için hastaneye sevk edildi.

AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU

Motosikletli Nusret Özdemir'in, doğum sancısı başlayan ve hastaneye götürülen eşi Selma Özdemir'i taşıyan ambulansı takip ettiği öğrenildi. Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede ameliyat olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi.

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Çok acı olay! Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı
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