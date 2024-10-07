Bu yıl 10'uncusu 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenen Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yine ziyaretçi rekoru kırıldı. Şakirpaşa Havalimanı'da gerçekleşen festivali 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Selçuk Bayraktar X hesabından Adana'ya teşekkür etti. Bayraktar, "Adana gençlerine, geleceğine sahip çıktı. Allah'ına kurban Adana. TEKNOFEST Adana'da bizimle birlikte olan milletimize, 1 milyon 100 bin kişiye, Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum" paylaşımında bulundu. Bayraktar diğer mesajında da, "Çok güzelsin Adana... Özgüven devrimi olan TEKNOFEST'in bu yıl da sonuna geldik. Gençlerimize sahip çıkan herkese teşekkürler" paylaşımı yaptı. -