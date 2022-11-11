Çök – kapan – tutun hareketi nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım çök – kapan – tutun tekniği

"Bu hareketin amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım diye. Sarsıntı bitene kadar bekliyoruz. Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Uzun boylu eşyalar sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilir. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın eşyalar varsa bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Mutlaka duvara sabit olması gerekiyor. Mesela vestiyerin bizim çıkış kapımızın önüne düştüğü düşünüldüğünde hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.