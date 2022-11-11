Çök – kapan – tutun hareketi nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım çök – kapan – tutun tekniği

12 Kasım tarihinde yarın gerçekleşecek olan çök – kapan – tutun tatbikatı ile Türkiye, depreme hazırlık için harekete geçecek. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde böyle bir anda yapılabilecekleri planlamak, olası depremde daha doğru hareket edebilmemizi sağlayabilir. Bu kapsamda AFAD önderliğinde 81 ilde gerçekleşecek olan tatbikat öncesinde vatandaşlar "çök – kapan – tutun tekniği nedir, nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte çök – kapan – tutun hareketine ilişkin tüm merak edilen detaylar.
12 KASIM'DA BÜYÜK TÜRKİYE TATBİKATI
1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18 bin 57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirilecek.
AFAD Eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem sarsıntısı başladığında çök, kapan tutun hareketinin önemine dikkat çekerek, "Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmamamız gerekiyor. Sarsıntının başladığını hissettiğimizde bizim doğru davranış şeklimiz sağlam nesnenin yanında, üzerimize düşebilecek olan nesnelerden uzak, çök kapan ve tutun hareketidir. Bir elimizle nesneden tutunuyoruz. Diğer elimizle boyun ve baş bölgemizi koruyoruz."
"Bu hareketin amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım diye. Sarsıntı bitene kadar bekliyoruz. Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Uzun boylu eşyalar sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilir. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın eşyalar varsa bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Mutlaka duvara sabit olması gerekiyor. Mesela vestiyerin bizim çıkış kapımızın önüne düştüğü düşünüldüğünde hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.