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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Çök kapan tutun tatbikatı kurtardı

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Çök kapan tutun tatbikatı kurtardı
Malatya'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Feleknaz Boğa, depremden iki çocuğuyla birlikte kurtuldu. Oturdukları bina ağır hasar alan Feleknaz öğretmen, 6 yaşındaki oğlu Yiğit ve 11 yaşındaki kızı Beren Naz ile Bartın'daki ailesinin yanına geldi. Elazığ depreminde de Malatya'nın etkilendiğini bundan dolayı kendilerinde bir bilinç oluştuğunu ve bu nedenle kısa süre önce tatbikat yaptıklarını söyleyen Feleknaz öğretmen, öğrencilerinin kendilerine hayat üçgeni oluşturarak hayatta kaldıklarını anlattı. Boğa, "4 ay önce 'çök, kapan ve tutun' tatbikatı yaptık. 16 öğrencim aileleri ile birlikte hayat üçgeni yaparak sağ kurtuldu. Yanımızda deprem çantası bulundurulması olmazsa olmazlardan biri" dedi. Deprem sırasında yanında uyuyan oğluna bir battaniye sararak mutfağa koştuğunu anlatan öğretmen, "Sallantı geçene kadar mutfakta hayat üçgeni oluşturup sallantının durmasını bekledik. Arkadan artçıların geleceğini bildiğimden, komşularıma asansöre binmemelerini, panik yapmadan, sakin bir şekilde inilmesini söyleyerek binayı terk ettik. Sitemizdeki binalar 11 katlı ve ben sekizinci katta oturuyordum. Evi terk ederken, cep telefonlarımızı, arabanın anahtarını ve bir parça ekmek aldım. Ondan sonra komşumuzun köydeki baba evine gittik, orada 30 kişi ile birlikte geceyi geçirdik" dedi.

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Çök kapan tutun tatbikatı kurtardı
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