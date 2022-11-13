‘Çök-Kapan-Tutun’la hayata tutun

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23. yıldönümü dolayısıyla saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapıldı. Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.Televizyonlar ve radyo kanallarından da mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar, cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısıyla, vali ve AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök-kapan-tutun hareketini yaptı. Bu arada tatbikat kapsamında AFAD merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.İstanbul'da da AFAD yetkilileri tatbikata Bakırköy'deki AFAD İl Eğitim Şube Müdürlüğü'nde katıldı. Düzce depreminde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Saat 18.57'de onlarca kişi anonsun ardından yere çökerek elleriyle kafalarını kapatıp masaların kenarına tutundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem tatbikatı öncesinde video mesaj yayınladı. Vatandaşları tatbikata davet eden Erdoğan, "Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Sizlerden beklentimiz, tatbikata gönüllü şekilde katılarak, kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'Çök-Kapan-Tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum" dedi. Kentsel dönüşüm projeleriyle şehirleri afete karşı dirençli hale getirdiklerini belirten Erdoğan, 2020'yi "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021'i "Afet Eğitim Yılı", bu yılı da "Afet Tatbikat Yılı" ilan ettiklerini sözlerine ekledi.