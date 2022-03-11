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Giriş Tarihi: 11.3.2022 15:25

Çok kısa sürede tespit ettiler! O sürücüye çifte ceza

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çok kısa sürede tespit ettiler! O sürücüye çifte ceza

İstanbul’da yoğun kar yağışı ve buzlanma ile mücadele kapsamında tedbirleriyle ve çalışmalarıyla yoğun bir kar mesaisinde olan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir’de haznesindeki suyu yola tahliye eden su tankerinin sürücüsünün kimliğini çok kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan sürücüye iki farklı maddeden ötürü toplam 835 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da bir su tankeri, iddialara göre haznesindeki suyu Ataşehir'de yola tahliye etti. Olay sosyal medya üzerinden tepki gördü. Yoğun kar yağışı ve buzlanma ile mücadele kapsamında aldıkları tedbirleriyle ve çalışmalarıyla yoğun bir kar mesaisinde olan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; aracın plakasını ve sürücüsünün kimliğini çok kısa süre içerisinde tespit etti. K.T. isimli sürücü; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücü ifadesinde inşaat alanına su boşalttıktan sonra suyunun bittiğini düşünerek yola çıktığını ve vanaları kapatmayı unuttuğunu söyledi.

Sürücüye; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Yükü, Karayoluna Dökülecek, Saçılacak, Sızacak Şekilde Yüklemek" içerikli maddesi gereğince 408 lira ve "Muayene Yaptırmamak" içerikli maddesi gereğince 427 lira olmak üzere toplamda 835 lira idari para cezası kesildi.

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Çok kısa sürede tespit ettiler! O sürücüye çifte ceza
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