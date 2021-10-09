‘Çok konuşuyor’ diye eşini silahla vurdu

KONYA
'DA tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen, polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, dün 18.30 sıralarında Meram
ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan emekli öğretmen Turgut Şimşek
(70), eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese giden polis, Sevil Şimşek'i (70) silahla başından vurularak öldürülmüş halde buldu. Şüpheli Şimşek ise polis merkezine giderek teslim oldu. Zanlının ilk ifadesinde eşinin çok konuştuğunu ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını söylediği ileri sürüldü.