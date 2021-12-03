Çok ‘Özel bir yol’

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, bedensel engelli Nebi Koyuncu'nun talep ettiği yol için talimat vererek başlattığı yol çalışması tamamlandı. Yol çilesinin sona erdiğini belirten Nebi Koyuncu, Başkan Otgöz ve Seydikemer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, engelli vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Seydikemer'in farklı noktalarında engellilerin rahat ulaşım sağlayabilmesi ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalara imza atan Seydikemer Belediyesi, vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Seydikemer'in Söğütlerede Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yakup Otgöz, burada 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yeteneğini kaybeden Nebi Koyuncu ile karşılaştı. Bedensel engelli Koyuncu, tedaviye giderken oldukça zorlandığını anlatarak evinin bulunduğu sokağa yol yapılmasını istedi. Engelli vatandaşın talebini alan Başkan Otgöz, Koyuncu'nun evinin bulunduğu sokağa parke yol yapılması talimatı verdi. Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 hafta süren çalışması sonucunda parke yola kavuşan Koyuncu'nun yol çilesi sona erdi.

2 HAFTADA TALEBİ GERÇEKLEŞTİ

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren bedensel engelli Nebi Koyuncu, "Bundan 7 yıl önce geçirmiş olduğum talihsiz trafik kazası sonucu yürüme yeteneğimi kaybettim. Görmüş olduğunuz yolda tedaviye giderken ve komşularımı ziyaret ederken çok zorlanıyorum. Mahallemize ziyarete gelen Belediye Başkanı'mızın yanına giderek, şu görmüş olduğunuz yolun yapılması için ricada bulundum. İki hafta gibi bir sürenin içerisinde tamamlandı. Şahsım ve mahallemiz adına, Sayın Belediye Başkanımız Yakup Otgöz ve çalışma arkadaşlarına, aynı zamanda Seydikemer Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Unutmayalım ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.