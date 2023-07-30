Çok sayıda sahte alkol ve e-sigara ele geçirildi

Ankara'da1 milyon lira değerinde sahte alkol ve elektronik sigara ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara genelinde insan sağlığına zararlı merdivenaltı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol ve Türkiye'de tüketimi yasak olan elektronik sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bir ton 420 litre etil alkol, 7 bin 700 paket sarma sigara, 500 elektronik sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.