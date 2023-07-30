Haberler Yaşam Haberleri Çok sayıda sahte alkol ve e-sigara ele geçirildi
Giriş Tarihi: 30.7.2023

Çok sayıda sahte alkol ve e-sigara ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Çok sayıda sahte alkol ve e-sigara ele geçirildi
Ankara'da 1 milyon lira değerinde sahte alkol ve elektronik sigara ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara genelinde insan sağlığına zararlı merdivenaltı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol ve Türkiye'de tüketimi yasak olan elektronik sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bir ton 420 litre etil alkol, 7 bin 700 paket sarma sigara, 500 elektronik sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Çok sayıda sahte alkol ve e-sigara ele geçirildi
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