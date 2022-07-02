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Giriş Tarihi: 2.7.2022 18:07 Son Güncelleme: 2.7.2022 18:20

Çok sevdikleri motosikletleri bu kez onları ölüme götürdü

BEKİR COŞKUN

Mersin’de çarpışan iki motosikletin sürücüleri, 18 yaşındaki Efe İbrahim Demir ile 20 yaşındaki Hasan Erkan hayatını kaybetti.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Efe İbrahim Demir (18) yönetimindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet ile Hasan Erkan (20) yönetimindeki 33 BKD 90 plakalı motosiklet İsmet İnönü Bulvarı'nda çarpıştı.

Yaşanan kazada ağır yaralanan 2 genç, çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Efe İbrahim Demir ve Hasan Erkan ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Çok sevdikleri motosikletleri bu kez onları ölüme götürdü
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