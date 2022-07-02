Çok sevdikleri motosikletleri bu kez onları ölüme götürdü

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Efe İbrahim Demir (18) yönetimindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet ile Hasan Erkan (20) yönetimindeki 33 BKD 90 plakalı motosiklet İsmet İnönü Bulvarı'nda çarpıştı.
Yaşanan kazada ağır yaralanan 2 genç, çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Efe İbrahim Demir ve Hasan Erkan ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.