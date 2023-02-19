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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Çok yaşa Ayhan öğretmen

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çok yaşa Ayhan öğretmen
Gaziantep'te beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Sansar, doğup büyüdüğü Vatan Mahallesi'nde çocukların deprem sonrası yaşadığı travmayı atlatmaları için çalışıyor. Deprem nedeniyle evlerine giremeyen çocuklara, çadır kurdukları, kendisinin de mezun olduğu ilk okulun bahçesinde düzenlediği sportif aktivitelerle depremin olumsuz etkilerini unutturmaya çabalayan Sansar, "Deremden psikolojik olarak etkilenen çocuklara fiziksel aktiviteler yaptırarak, bir nebze olsun rahatlatmaya çalışıyorum. Çünkü çocukların her zaman gülmesini istiyorum. Ben de bu mahallede büyüdüm. Bu çocuklara karşı sorumluluğum var, onu yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığımız aktivitelerde çocuklar stresini atıyor" dedi.

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Çok yaşa Ayhan öğretmen
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