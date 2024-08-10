Çok yazık!

Dicle Elektrik ekipleri, 2024 yılı yatırım planlaması kapsamında Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme yatırımı yapmak için jandarma desteğiyle bölgeye giriş yaptı. Ancak mahalle girişini kapatan kalabalık bir grup, jandarmalara aldırış etmeden elektrik ekiplerini taşlayarak mahalleye sokmadı. Yaşanan olaylardan güvenlik görevlileri de etkilendi, planlanan çalışmalar gerçekleştirilemedi.Dicle Elektrik tarafından yapılan incelemelerde, mahallede kaçak elektrik kullanımının yüzde 98 olduğu belirlendi. Mahalledeki 4 kayıtlı trafonun yanı sıra 4 de kaçak trafo kurularak kaçak bir elektrik şebekesi oluşturulduğu tespit edildi. Yetkililer, bu kaçak trafoların can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu ve acilen sökülmesi gerektiğini belirtti.Dicle Elektrik mühendisleri, kaçak elektrik kullanımının yüzde 100'e yakın olduğu mahallede, kullanıcı davranışlarını analiz etmek için bir çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde, Başalan Mahallesi'nde her bir abonenin yıllık ortalama 29 bin kWh elektrik tükettiği belirlendi. Yetkililer, bu tüketimin normal bir abonenin 12 yılda kullanacağı miktara eşdeğer olduğunu ve bu durumun hem ülke ekonomisine hem de şebekeye büyük zararlar verdiğini vurguladı.Yetkililer, izin verilmesi durumunda mahallede yapılacak olan 11 milyon TL'lik yatırımın detaylarını da açıkladı. Alınan bilgilere göre yatırım kapsamında mahalledeki 240 eski ağaç ve demir direk sökülerek yerine 350 adet beton direk dikilecek. Söz konusu direklere 320 adet armatür montajı yapılarak aydınlatma şebekesi kurulacak. Ayrıca yatırım kapsamında Eski hatlar kaldırılarak yerine 15 km izolasyonlu kablo ve 12 km abone kablosu döşenecek. Bununla birlikte 900 metrelik orta gerilim şebekesi de yenilenecek.