Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Deprem nedeniyle ağır hasar oluşan Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesindeki CHP İl Başkanlığının'da bulunduğu 6 katlı bir bina 15.45 sularında bir anda yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfaspor maçında binanın yıkıldığı haberini alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve İl Emniyet Müdür Mehmet Murat Ulucan, olay yerine gitti.

Ekiplerden bilgi alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, enkazda bir kişinin olduğunu ve arama kurtarma çalışmanın sürdüğünü ifade etti. Öte yandan; Vali Ayhan, Şanlıurfa'da 2 bin 500 konutun ağır hasarlı olduğunu vatandaşların kesinlikle bu binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Vali Salih Ayhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ağır hasarlı bir bina elektriği, suyu, gazı kesilmiş güvenlik tedbiri polis bariyerleriyle alınmış bir bina. Ancak bir kişinin olma ihtimalinin olduğunu söylüyorum. Bir yaralı vatandaşımız hastaneye yetiştirildi. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. İnşallah ümidimiz, inancımız burada hiç kimsenin olmaması varsa da sağ çıkarılması. Şu an burada bir çalışma var. Vatandaşlarımız buradan bir kez daha görmüş olduk ağır hasarlı binaların içine de mutlaka girilmemesini ve önünden geçilmemesi gerekiyor. Şanlıurfa'da 2 bin 500'e yakın ağır hasarlı binamız var. Hukuki süreçleri devam ediyor. Kısa süre içerisinde ortadan kaldırmamız gerekli. Dolayısıyla görülmüş oldu ki vatandaşımızın da sorumluluk alması lazım. Bizlerin de bu konuda daha da dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. Dikkat, dikkat, dikkat diyorum. Hasar tespit çalışmalarımızın %80'ni bitti. Çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de bina stoğu en fazla olan illerin başında biz geliyoruz. Yani bağımsız bölüm olarak yaklaşık 800 bin bağımsız bölüğümüz var. Arkadaşlarımız 600 bini geçtiler. Cuma günü itibariyle Cumartesi, Pazar da çalışıyorlar. Şu an 2 bin 500 üzerinde ağır hasarlı binamız var. Orta hasarlı bina sayımız da 1700 üzerinde. Toplam 4 binin üzerinde orta hasarlı ve ağır hasarlı binamız var. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız lazım bunu özellikle belirtmek istiyorum"