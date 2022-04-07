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Giriş Tarihi: 7.4.2022 15:36

Çöken binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çöken binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

İstanbul’da yağan sağanak yağmurdan sonra Beşiktay Ortaköy’de çatısı çöken metruk bir bina bir anda otoparkın üzerine çöktü. Çökme anında yoldan geçen vatandaşlar altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Ortaköy Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak'ta önceki akşam saat 22.00 sıralarında Yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada, daha önceden çöktüğü öğrenilen ikinci kattan geriye kalan duvar parçaları da yan tarafta otoparktaki otomobilin üzerine düştü.

İçinde bulunan otopark görevlisi, son anda otomobilden çıkarak kopan parçaların altında kalmaktan kurtuldu.

Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi.

Çökme olayı yaşandıktan hemen sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Çevresi güvenlik bariyerleri ile kapatılan binada belediye ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı.

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Çöken binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular
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