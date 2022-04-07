Çöken binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Ortaköy Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak'ta önceki akşam saat 22.00 sıralarında Yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Bu sırada, daha önceden çöktüğü öğrenilen ikinci kattan geriye kalan duvar parçaları da yan tarafta otoparktaki otomobilin üzerine düştü.
Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi.
Çökme olayı yaşandıktan hemen sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.