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Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:15 Son Güncelleme: 26.12.2021 15:46

Çöken binanın enkazından kalan bir işçi hayatını kaybetti

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Çöken binanın enkazından kalan bir işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir bina inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte birçok işçi enkaz altında kalırken bir işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesinde Nusaybin yolu üzerinde bir bina inşaatında akşam saatlerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Beş işçinin çalıştığı binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında kalan iki kişinin Bekir Elçiboğa ve Saim Toparlı olduğu öğrenildi. Göçük altında kalan iki işçiden Bekir Elçiboğa ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonunda inşaat alanında Saim Toparlı'nın cesedine ulaştı. Göçükten çıkarılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.

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Çöken binanın enkazından kalan bir işçi hayatını kaybetti
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