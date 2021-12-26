Çöken binanın enkazından kalan bir işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesinde Nusaybin yolu üzerinde bir bina inşaatında akşam saatlerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Beş işçinin çalıştığı binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında kalan iki kişinin Bekir Elçiboğa ve Saim Toparlı olduğu öğrenildi. Göçük altında kalan iki işçiden Bekir Elçiboğa ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonunda inşaat alanında Saim Toparlı'nın cesedine ulaştı. Göçükten çıkarılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.