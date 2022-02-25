Çökertilen sanal bahis çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis oynatanlara yönelik yaklaşık 6 ay önce başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla aralarında çete lideri G.R.'nin bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. 32 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınanların ifade işlemleri tamamlandı.

Polisteki ifadelerinin ardından Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çete üyeleri, çevik kuvvet polisinin aldığı önlemler kapsamında, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Örgüt üyelerinin, yasa dışı bahisten elde edilen olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 sanal ABD doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı kullandığı ortaya çıktı. Araştırmalarda, suç örgütü üzerinden çoğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edilmişti.