Çökmenin nedeni kalabalık müşteri

İstanbul Bebek Arnavutköy Caddesi'nde önceki akşam bir restoranın iskelesi çöktü. Restoranda yemek yiyenler denize düştü. Denize düşen 25 kişiden bir kısmı kendi imkânları ile çıkarken bir kısmı da çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu arada çökmeye ilişkin incelemeler de sürüyor. 5-6 kişi kapasiteli balkonda 25 kişinin bulunması nedeniyle çökmenin yaşandığı belirtildi. Kazada can kaybı olmamasının kendilerini teselli ettiğini ve yaralılarla yakından ilgilendiklerini belirten işletmeci Mesut Demirer, "Çalışma ruhsatımız ve belgelerimiz eksiksiz. Mühürleme olayı söz konusu değil. Sadece düşük kapasiteli balkona müşteriler sigara içmek için çıkınca balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü. Deniz kıyısı sığ olduğu için büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Can kaybı olmaması bizi biraz olsun teselli etti" dedi.