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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak

Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak
Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Bugünden itibaren kuzey ve iç, yarından itibaren ise kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıklar kısmen düşecek. Çarşamba gününün oldukça sıcak geçeceği tahmin edilirken , perşembe günü ise hava sıcaklıklarında 7 derecelik bir düşüş olması bekleniyor. Ancak Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydediliyor. Sıcak hava dalgasının etkisindeki İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde 35, gece ise 25-27 dereceyi buluyor. Sıcaklıklar Ankara'da 37, İzmir'de 41, Bursa'da 38 derece civarında seyrediyor. Antalya'da ise hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Karadeniz'de ise hissedilen sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olacağını tahmin edilirken, Ege'de 40 derece, Akdeniz'de 40-42 derece, Güneydoğu'da 40-43 derece, Doğu Anadolu'da 30-37 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. SABAH

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Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak
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