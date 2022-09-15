Çöl sıcaklığı ve tozu baş ağrıtacak

Hafta sonu Cezayir üzerinden gelecek çöl sıcaklıkları ve çöl tozu etkili olacak. Sıcaklıkların 35 dereceyi bulması beklenirken, uzmanlar baş ağrısı ve halsizliğe neden olan çöl tozuna karşı uyardı
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Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başlayacak. Yarından itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek. Çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozu da gelecek. Uzmanlar çöl sıcağı ve tozuyla birlikte baş ağrısı ve halsizlik ile birlikte boğaz ile gözlerde kuruluk yaşanabileceği uyarısında bulundu. İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonu 30 dereceden 35 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Marmara ve İstanbul'da sıcaklıkların pazar öğle saatlerinden itibaren yerini yağmur ve serin havaya bırakacağı belirtildi. Doğu bölgelerinde çöl sıcaklıkları salı gününe kadar devam edecek. Karadeniz'de salı gününden itibaren yağışlı hava bekleniyor.