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Giriş Tarihi: 22.4.2022 13:02

Çölyak hastalarına özel destek

Çölyak hastalarına özel destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşma ayı Ramazan’da buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan Çölyak hastalarını da unutmayarak 600 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırıyor.

Ramazan ayının manevi ikliminin ve bereketinin herkes tarafından hissedilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan Çölyak hastalarını da yardımlaşma ayında unutmuyor. Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Ramazan ayı boyunca 17 ilçede toplam 600 kişiye özel hazırlanmış gıda paketleri ulaştırıyor.

Glutensiz gıda ve düşük proteinli gıda olmak üzere iki ayrı şekilde hazırlanmış koliler, vatandaşların evlerine kadar teslim ediliyor. Hazırlanan glütensiz gıda kolisinde, glütensiz mısır unu, makarna, ekmek, mısır nişastası, mısır irmiği, meyveli bar, gofret, kraker ve çikolata yer alıyor. Düşük proteinli gıda kolisinde ise et, tavuk, yumurta, pirinç, krem çikolata, tablet çikolata, makarna, kurabiye ve gofret bulunuyor.

Hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen aileler, ömür boyu diyet yapmak zorunda olan bireylere yapılan bu tür yardımların sevindirici olduğunu belirterek destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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Çölyak hastalarına özel destek
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