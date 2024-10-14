Çömlekköy Barajı’nda hummalı çalışma var

Edirne'de, sulu tarım imkanlarının artırılması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan yatırımlar devam ediyor. Kentin kuzeyindeki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yatırım programına alınan Çömlekköy Barajı'nın inşasına bu yaz mevsiminde başlandı. Baraj sahasında kazılar sürüyor. Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak, 22.5 milyon metreküp su tutma kapasiteli baraj, 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulamaya açacak. Bulgaristan sınırından merkez ilçeye kadar olan kısımdaki tarım arazilerini sulayacak barajda doluluk oranı yüksek olduğu dönemlerde nehirlere su takviyesi yapılarak ırmak suyuyla üretim yapan çiftçilerin kurak dönemdeki ihtiyacı da karşılanacak. Tarım üretiminin yoğun yapıldığı bölgeyeki baraj, verim ve kaliteyi artırmanın yanı sıra üreticilere ikinci mahsul yetiştirme imkanı da sunacak.