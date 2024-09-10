ÇOMÜ’DE FETÖ izleri! ÖSYM koordinatörü FETÖ hayranı çıktı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Ali Emre B. doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı'nda yaptı. Doktora tezini Dini Yönelimli Televizyon Dizilerinde Oksidentalist Söylem ve Toplumsal Rol Modellerin Temsili üzerine hazırlayan Ali Emre B.'nin bu tezin giriş kısmında FETÖ'den ve cemaatinden övgülerle bahsettiği ortaya çıktı.

GÜLEN'DEN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞ

Ali Emre B.'nin hazırladığı tezin konusu olmasa da tezinin giriş kısmında " Nurculuk akımının en önemli ismi Fethullah Gülen'dir. Gülen siyasal ve toplumsal alanda oldukça konuşulan, tartışılan, laik kesimler tarafından ötekileştirilen, bazı İslamcı kesimler tarafından ise sahip çıkılan bir karakterdir. Gülen, Batı prototipi insan ve nesil yerine sağlam ve dindar bir gençliği ifade eden "Altın Nesil" kavramını ileri sürmektedir. Gülen'in muhabbet, hamle, murakabe kavramları ile tanımladığı bu nesil dini bir oto kontrol mekanizmasına sahip, diyaloğa açık, çalışkan, dini açıdan sürekli aksiyon halinde olan bir müslüman profili belirlemektedir." yazdığı belirlendi.

"SELAM" FİLMİNE VE FETÖ ÖĞRETMENLERİNE ÖVGÜ

Doç Dr. Ali Emre B.'nin, Akdeniz İletişim Dergisi için kaleme aldığı makalesinde FETÖ'nün okullarını ve öğretmenlerini konu alan "Selam" filminden de övgüyle bahsettiği ortaya çıktı. Ali Emre B., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatan Zaman Gazetesi eski yazarı Ali Bulaç'ın yazılarından alıntılar yaptığı makalesinde " Türk okulları ve bu okullarda görev yapan öğretmenler ülkemizdeki İslami yönelimli bir hareketin dünyaya açılmasını ifade etmektedir." dedi.

ÇANAKKALE'DE YILDIZI PARLADI

Doktorasını tamamlamasının ardından kısa bir süre Antalya Akev Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Bölüm Başkanı olarak görev yapan Ali Emre B.'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne geçiş yapmasıyla kariyeri de yükselişe geçti. 2023 yılında İletişim Fakültesi Radyo ve Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Başkanı olan Emre B. hemen ardından aynı fakültenin yönetim kurulu üyesi seçildi.

ÖSYM İL KOORDİNATÖRÜ YAPILDI

Çağdaş Dünya Sineması üzerine dersler veren Doç Dr. Ali Emre B., kısa bir süre önce üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğüne getirilirken geçtiğimiz günlerde ise ani bir atamayla ÖSYM İl Koordinatörü yapıldı. Bu atama şehirde tepkilerin yükselmesine neden oldu.