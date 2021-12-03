ÇOMÜ’de istifa depremi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde şok bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir üniversitede görev yapan 3 rektör yardımcısı ve genel sekreter ani bir kararla görevlerinden istifa etti. Rektör Sedat Murat, yaşanan gelişmelerin ardından rektör yardımcılarından, Prof. Dr. Bünyamin Bacak'ın istifasını kabul etmezken, Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Suat Uğur'un yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Pelin Kanten ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Okhan Akdur rektör yardımcısı olarak atadı. İstifaların YÖK'ün üniversiteye yaptığı Kalite Denetimleri sonrası yaşandığı iddia edilirken, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, rektör yardımcılığına daha önce Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimken hastanede yaşanan yolsuzluk nedeniyle görevinden istifa eden Okhan Akdur'u getirilmesine ateş püskürdü.

YÖK'TEN DÜŞÜK NOT

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yaşanan istifa depremi iddiaya göre Ankara'dan gelen YÖK,'e bağlı Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun üniversiteye verdiği değerlendirme raporu sonrası yaşandı. Kurul yaptığı değerlendirme sonrası, üniversitenin kalite, başarı ve akreditasyon notunu düşük tuttu.



İSTİFALARINI İSTEDİ

Değerlendirme raporunun ardından rektör yardımcılarıyla olağanüstü toplanan Üniversite Rektörü Sedat Murat, rapordan rektör yardımcılarını sorumlu tuttu. İddiaya göre Rektör Murat, düşük nottan sorumlu tuttuğu rektör yardımcılarının istifasını istedi.

ÖĞRENCİSİNİ AFFETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Kalite Güvenceden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Bünyamin Bacak ve üniversitenin Genel Sekreteri Cüneyt Eroğlu görevlerinden istifa etti. Rektör Murat, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur ve genel sekreter Cüneyt Eroğlu'nun istifasını kabul ederken öğretim görevlisi olduğu yıllarda üniversite den öğrencisi olan Prof Dr. Bünyamin Bacak'ın istifasını kabul etmedi.



İSTİFA EDEN BAŞHEKİMİ YARDIMCISI YAPTI



İstifa eden rektör yardımcılarının yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Pelin Kanten ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof .Dr. Okhan Akdur, rektör yardımcısı olarak atandı. Rektör yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Akdur geçtiğimiz yılın Ekim ayında 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, başhekimken hastanede yaşanan yolsuzluk nedeniyle görevinden istifa etmişti. 2020 yılının ekim ayında andemi sürecini fırsat bilen hastane mutemedi, sahte nöbet listeleri hazırlayıp üniversite hastanesini milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıkarken, paraları kasiyer yeğeninin hesabına aktaran mutemet yapılan denetimler sonucu yakayı ele vermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Hastane Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur'un istifasını rektör Sedat Murat kabul ederken mutemet ise açığa alınmıştı. 4 yıldır hastanede görev yapan mutemedin geriye dönük yaptığı vurgunun 5 milyon lirayı bulduğu iddia edilmişti.

MHP'DE BÜYÜK TEPKİ

Üniversite yaşanan istifa depremine ilk tepki MHP'den geldi. MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, rektör yardımcılığına daha önce Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimken görevinden istifa eden Okhan Akdur'un getirilmesine ateş püskürdü. İl Başkanı Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hastaneyi en zor dönemde, yolsuzluk sarmalı şüpheleri altında, görevden istifa edip kaçarak, sahipsiz bırakan, müdirenin veziri, şimdi de "mükafat gibi" rektör yardımcısı yapılıyor. Anlamak mümkün değil! Sorumluluk duygusu ile uzaktan yakından ilişkilendirilemeyecek, hastaneyi perişan halde, yüzüstü bırakıp kaçanların, üniversitemizde, neye faydası olacak? merakla takip edeceğiz. Sıkışınca istifa eder yine kaçarım düşüncesi varsa şaşırmayız. Geçmişte oldu. Mükafatı da bu olsa gerek! müdire çözer? Bu da olmazsa zamanla başka yetkiler verilir nasıl olsa? Elini taşın altına koymaktan aciz ve basiretsiz yöneticilerin tercihi ile maalesef üniversitemize yazık olmaktadır" yazdı.