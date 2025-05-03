Conta imalathnanesinde patlamalarla çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 22.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu'ndaki Akınsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katındaki conta üretimi yapılan iş yerinde çıktı. 2. katta karton kutularda çıkan yangın boyalara sıçrarken iş yerinde yer yer patlamalar meydana geldi.
Alevleri görenler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında iş yeri önünde bulunan boya kutularının da yanmasıyla beraber patlamalar da meydana geldi.