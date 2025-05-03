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Giriş Tarihi: 3.5.2025 12:01 Son Güncelleme: 3.5.2025 12:01

Conta imalathnanesinde patlamalarla çıkan yangın korkuttu

İstanbul Zeytinburnu’nda sanayi sitesindeki conta üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Conta imalathnanesinde patlamalarla çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 22.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu'ndaki Akınsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katındaki conta üretimi yapılan iş yerinde çıktı. 2. katta karton kutularda çıkan yangın boyalara sıçrarken iş yerinde yer yer patlamalar meydana geldi.

Alevleri görenler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında iş yeri önünde bulunan boya kutularının da yanmasıyla beraber patlamalar da meydana geldi.

Alev alev yanan iş yeri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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Conta imalathnanesinde patlamalarla çıkan yangın korkuttu
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