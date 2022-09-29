COOLIO KİMDİR?

Coolio, Compton, 1 Ağustos 1963'te Kaliforniya'da fabrika işçisi Jackie Slater ve marangoz Artis Leon Ivey Sr. ikilisinin çocukları olarak dünyaya geldi. Anne ve babası boşandıktan sonra Coolio, Mona Park Compton gangsterleriyle beraber gezmeye başladı. Ancak sanatçı hiçbir zaman gangster olmak için çaba göstermediği gibi, bir gangster grubu içerisinde etkin olarak yer almadı. Ancak yine de yirmi iki yaşında hırsızlık suçundan hapis yattı.

Sanatçı daha sonra Los Angeles'ta yer alan KDAY adlı radyo kanalında düzenli olarak konuk olmaya başladı. Bu süreçte kokain sattığı için müzik hayatının başlangıcı sekteye uğradı. Tedavi sonrasında sanatçı farklı yerlerde çalışmaya başladı. Seksenlerin sonunda ise Kaliforniya'nın kuzeyindeki bölgelerden sorumlu olarak itfaiye bölüğüne katıldı.