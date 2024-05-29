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Giriş Tarihi: 29.5.2024 13:47 Son Güncelleme: 29.5.2024 14:26

Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta 'U' dönüşünün yasak olduğu bölgeden dönüş yapan çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrasında kamyon şoförü gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Esenyurt’ta çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 17.30 sıralarında Çınar Mahallesi, Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 'U' dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı çöp kamyonu, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan C.(8) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan C.'nin cenazesi ambulans ile hastane morguna kaldırıldı.

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Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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