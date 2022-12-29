Çöp atarken maganda kurşunu isabet etmişti... Dilber 14 gün dayanabildi

16 Aralık 2022 tarihinde Şahinbey ilçesinin Güzelvadi Mahallesi'nde evlerinden annesiyle birlikte çöpleri sokağın başındaki konteynere atmak için çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen bir anda yere yığıldı. Kızının göğsünden kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen 112 Acil İhbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç kızın yapılan kontrolünde göğsüne isabet eden mermiyle yaralandığı belirlendi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dilber Öztürkmen, 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Öztürkmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Gaziantep şubesinde yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

Polis, genç kızın ölümüne neden olan merminin ateşlendiği silahı kullanan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.