Çöp avcıları 25 yıldır koyları temizliyor

Aslen Artvinli olan 70 yaşındaki İmdat Avcı, 1982 yılında ilk defa Marmaris'e geldi ve çalışmaya başladı. Çalışırken denize çöp attığı için uyarılan Avcı, dersini aldı ve Cennet Adası'na gelerek tek başına çöpleri toplamaya başladı. 3 ay boyunca Cennet Adası'nı temizleyen Avcı, o gün bu gündür eşi Yıldız Avcı ile birlikte cennet koyları tek tek dolaşarak çöp topluyor. Koyları temizlerken birçok anı biriktiren Avcı, örnek duyarlılığından ötürü çeşitli ödüller aldı.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI

25 yıldır cennet koylarda gönüllü olarak temizlik yapan Avcı çifti, son olarak Cennet Adasını, Palmiye Adasını, Keçi Adasını, Bedir Adasından son 1 ayda topladıkları 150 torba çöpü, 'Ozanın Türküsü' isimli 13 metrelik ahşap teknesine doldurup Marmaris Yat Limanına çıkardı. Limanda davul zurnayla, alkışlarla karşılanan Avcı çifti, çöpleri belediye personellerine teslim etti.

HUZURLU BİR HİS VERİYOR

Çevreyi temizlemekten dolayı mutlu olduğu belirten İmdat Avcı, hikayesini şöyle anlattı: "Marmaris'te çalışırken yıllar önce biriken çöpleri denize atmıştım. Ve beni dövdüler. Benim zoruma gitti. Ondan sonra Cennet Adasına gelerek çöpleri toplamaya başladım. 3 ay boyunda çöp topladım. O zaman Cennet Adası çok kötüydü. Temizledikten sonra bana inanılmaz huzur verdi. O gün bugündür yaz kış çöp topluyorum. Eşimle beraber gönüllü olarak gidiyoruz çöpleri temizliyorum. Eşim de bana uyum sağladı. Zaman zaman bize katılanlar da oluyor. Bu his anlatılmaz bana huzur veriyor. Aslında en önemli şey kirletmemek. Ben çöpleri tek tek topluyorum. Bu doğa çok güzel çünkü. Marmaris'in yangınlardan canı çok yandı. Kirlilik yangına davetiye çıkarıyor" dedi.