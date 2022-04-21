Çöp ayrıştırma tesisinde feci kaza: 1 ölü

Düzce Belediyesi Çöp Ayrıştırma tesisinde meydana gelen iş kazasında, tesiste hizmet veren taşeron firma çalışanı Tamer Polat(43), iddialara göre katı atıkları presleme makinesine atarken, kolunu pres makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer işçlerin müdahalesi ile durdurulan pres makinesinden kurtarılan Polat, ağır yaralı olarak olay yerine çağırılan 112 ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polat, hastaneden yapılan arı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Düzce Belediyesi konu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

BELEDİYEDEN TAZİYE MESAJI

Düzce Belediyesi'nin taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı. "Katı Atık Ayrıştırma ve İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde 21 Nisan 2022 (bugün) günü yaşanan iş kazası neticesinde, tesisimizin işletmecisi olan şirketin personeli Taner Polat (43) isimli çalışma arkadaşımız yaralanmıştır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştır. Meydana gelen olay ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmış olup, süreç belediyemiz tarafından titizlikle takip edilecektir. Meydana gelen kazadan ötürü yaşamını yitiren Taner Polat'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz"