Çöp evde üç çocuğunu terk eden anne ve babaya dava

Eyüpsultan Rami mahallesinde çöp dolu ve ağır lağım kokusu olan bir evde, bakımsız yarı çıplak halde terk edilmiş olarak 3 çocuk bulunmuştu.R.S.(8), E.S. (5) ve U.S. (3) isimli çocukların, anne ve babası hakkında yürütülen soruşturma başlatılmıştı.
"TERK" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakkında 'Terk' suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 20 Ocak tarihinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, 3, 5 ve 8 yaşındaki çocukların anneleri tarafından terk edildiği, bakımlarını babanın sağlamaya çalıştığı fakat onun da evde olmadığı, sürekli ağladıkları anlatıldı.
ÜÇ ÇOCUK TEK BAŞINA
Çocukların üzerlerinde kıyafet olmadığı, sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları ihbarının yapıldığı iddianamede yer aldı. Çocukların bulunduğu eve giren görevliler, kendilerini mağdur çocuklardan R.S.'nin karşıladığını, iki küçük kardeşinin ise çıplak olduğunu belirtti. R.S.'nin görevlilere, evde yetişkin olmadığını, anne ve babasının çok yoğun çalıştığını, bu nedenle evde bulunamadıklarını, babasının da ara sıra yemek vermek için uğradığını söylediği de iddianamede belirtildi.
ÇÖP EVDE ANNESİZ 25 GÜN
Eve giren görevlilerin evin tüm odalarında ağır şekilde çöp ve lağım kokusu olduğu, çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, evin tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği şeklindeki gözlemleri de aktarıldı. Komşuların da annenin 25 gündür eve gelmediğini, babanın da sadece yemek vermek için sıkça uğradığını ifade ettiği bildirildi.
Komşuların, çocukların da anne ve babanın da evdeyken, içerisi tam görünmeyecek şekilde kapıyı açtıklarını belirttiği aktarıldı. İfadeye katılan psikoloğun ise çocuğun anne ve babasını koruma içgüdüsüyle ezberletilmiş cevaplar verdiğini, cevapların tutarsız olduğunu söylediği kaydedildi.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Merve ve baba Ahmet S.'nin ise, suçlamaları kabul etmedikleri yer aldı. İddianamede, şüpheli anne ve babanın, 'Koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdur çocukları, bakımsız, çöp ve artıklarla dolu evde kıyafetleri olmaksızın kendi hallerine terk ederek' üzerlerine atılı suçu işledikleri gerekçesiyle 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Çocukların ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındığı öğrenildi.