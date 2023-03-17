Çöp evde üç çocuğunu terk eden anne ve babaya dava

ÜÇ ÇOCUK TEK BAŞINA

Çocukların üzerlerinde kıyafet olmadığı, sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları ihbarının yapıldığı iddianamede yer aldı. Çocukların bulunduğu eve giren görevliler, kendilerini mağdur çocuklardan R.S.'nin karşıladığını, iki küçük kardeşinin ise çıplak olduğunu belirtti. R.S.'nin görevlilere, evde yetişkin olmadığını, anne ve babasının çok yoğun çalıştığını, bu nedenle evde bulunamadıklarını, babasının da ara sıra yemek vermek için uğradığını söylediği de iddianamede belirtildi.