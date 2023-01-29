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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Çöp evdeki 3 kardeşe devlet sahip çıktı

İstanbul’da, anneleri evi terk eden ve babaları tarafından çöp dolu evde yalnız bırakılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı. Çocuklar, anne ve baba gerekli sosyal koşulları sağlayıncaya kadar koruma altında tutulacak

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çöp evdeki 3 kardeşe devlet sahip çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde polise yapılan bir ihbar üzerine yürek parçalayan bir aile dramı ortaya çıkmıştı. Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta bulunan bir evde 3 çocuğun yalnız kaldığı ihbarı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde adrese gitti.



İÇLER ACISI MANZARA
İçi çöp dolu olan evde 3, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeş içler acısı halde bulundu. Anne Merve Sürer'in bir ay önce evi terk ettiği, baba Ahmet Sürer'in ise birkaç günde bir geldiği evde yalnız kaldıkları tespit edilen çocuklar koruma altına alındı. Sağlık sorunları bulunan ve üzerilerinde kıyafet olmayan 3 erkek kardeş, kıyafet giydirildikten sonra sağlık kontrolüne götürüldü.



Evi terk eden anne ile kuryelik yapan baba, polis tarafından gözaltına alındı. Çocuklarını insanlık dışı bir hayata mahkûm bırakan çift, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne ile babanın serbest bırakılmalarına rağmen çocukların çifte verilmeyeceği bildirildi. Üç çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Çocukların, genel şartlar yerine getirilip değerlendirmeler ve sosyal koşullar oluşuncaya kadar ailelerine teslim edilmeyeceği kaydedildi.

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Çöp evdeki 3 kardeşe devlet sahip çıktı
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