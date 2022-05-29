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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Çöp evden 1 çuval para çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Çöp evden 1 çuval para çıktı

Şikâyet üzerine bir çöp eve giren ekipler şoke oldu. Tam 13 kamyon çöp çıkan evden, bir çuval dolusu da para bulundu. Çöp temizlendi, paralar ise evin sahibi kadının hesabına yatırıldı

Bursa Osmangazi'de çöp ev ihbarı üzerine adrese zabıta ekipleri gönderildi. 74 yaşındaki Necibe Ç'ye ait eve, mahalle muhtarı ve polis nezaretinde girildi. İçi tamamen çöple dolan evde toplam 13 kamyon çöp çıkarılırken, bir çuval içerisinde de yüklü miktarda para bulundu. Ekipler içerisinde 112 Bin Türk Lirası ve 6 Bin 100 dolar bulunan çuvalı görünce şoka uğradı. Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.

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Çöp evden 1 çuval para çıktı
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