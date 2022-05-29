Çöp evden 1 çuval para çıktı

Bursa Osmangazi'de çöp ev ihbarı üzerine adrese zabıta ekipleri gönderildi. 74 yaşındaki Necibe Ç'ye ait eve, mahalle muhtarı ve polis nezaretinde girildi. İçi tamamen çöple dolan evde toplam 13 kamyon çöp çıkarılırken, bir çuval içerisinde de yüklü miktarda para bulundu. Ekipler içerisinde 112 Bin Türk Lirası ve 6 Bin 100 dolar bulunan çuvalı görünce şoka uğradı. Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.