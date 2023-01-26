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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Çöp evden 3 çocuk çıktı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Çöp evden 3 çocuk çıktı
İstanbul Eyüpsultan'daki bir evden gelen ses ve koku üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği ekipleri adrese gitti. Çöp dolu evde yaşam mücadelesi veren 3 erkek çocukla karşılaşıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3, 4 ve 7 yaşındaki kardeşler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Gözaltına alınan anne M.S. ve baba A.S. adli kontrolle serbest kaldı. 28 gün önce anne M.S.'nin evi terk ettiği, A.S.'nin ise yoğun çalıştığı için çocuklarla ilgilenemediği iddia edildi.

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Çöp evden 3 çocuk çıktı
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