Çöp evden bebek çıktı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden önceki gün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi. Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında kız bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İsminin Asel olduğu öğrenilen bebek, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan anne F.G. (27)ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Komşuları F.G.'nin bebeğini sık sık evde bırakıp işe gittiğini öne sürdü.