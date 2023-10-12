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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Çöp evden dram çıktı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çöp evden dram çıktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 78 yaşındaki Yıldız Özgen'in yaşadığı evden 2 kamyon çöp çıktı. Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı'nda yaşayan ve eşi Mehmet Özgen'i 20 yıl önce kaybeden Yıldız Özgen, 2 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalandı.



Özgen'in evi geçen süre içinde adeta çöp eve dönüştü. Aşırı koku nedeniyle apartman sakinleri ihbarda bulundu. Belediye ekipleri tarafından evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü. Yaşlı kadın, "Eşimin ölümünden sonrasını hatırlamıyorum. Bu kadar çöp nasıl birikti bilmiyorum" dedi.

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Çöp evden dram çıktı
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