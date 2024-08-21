Çöp evin kokusu işçiyi bayılttı

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70180 Sokak'ta Abdullah Aslan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, evin odalarının çöplerle dolu olduğunu gördü. Durum Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Evin damından, penceresinden ve kapısından çıkarılan atıklar, ekipler tarafından kamyonetlere yüklenip kent çöplüğüne taşındı. Temizlik çalışması sırasında işçilerden biri, kokudan etkilenip fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, temizlik çalışmasının ardından böceklerin sardığı evi ilaçladı. Evden 8 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi. Aslan'ın komşuları, "Psikolojik sorunları var. Çocuklarımız ve bizler hasta olacağız. Ama yine evi çöp eve çevirecek" dediler.