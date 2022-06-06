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Giriş Tarihi: 6.6.2022 21:44 Son Güncelleme: 6.6.2022 22:26

Kocaeli'de korkunç olay! Çöp konteynırı üzerine devrildi: Minik Yakup kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de korkunç olay! Çöp konteynırı üzerine devrildi: Minik Yakup kurtarılamadı

Kocaeli İzmit İlçesinde, yerinden oynattığı çöp konteynırının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Yakup Sevgili, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Yüksel Sokakta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sokak üzerinde konulan çöp konteynırı ile oynadığı ileri sürülen Pazar esnafı Osman Sevgili ile ev hanımı Müjde Sevgili çiftinin 2 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Yakup Sevgili, yerinden oynayan konteynırın bir anda devrilmesi sonucu merdiven ile konteynır arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Yakup Sevgili, yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Sevgili, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakup'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yakup Sevgili'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'de korkunç olay! Çöp konteynırı üzerine devrildi: Minik Yakup kurtarılamadı
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