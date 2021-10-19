Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili yeni gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Kalendarhane Mahallesi Bolay sokak üzerinde bulunan Cemil Keleşoğlu İlköğretim okulu önünde bulunan çöp konteynırında geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen patlama ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda güvenlik kamerası ve 75 araç üzerinde yapılan incelemede 3 kişinin konteynıra gelerek patlayıcıyı attığı tespit edildi.

Pazar günü sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda E.E., E.E. ve A.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan 1 adet ruhsatsız av tüfek, 1 adet balistik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

'BALIK AVLAMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ'

Şüpheliler ifadelerinde balıkçılık için kullanılan dinamit orjinli küçük etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığını, bu düzeneği de daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldıklarını, kullanmayacaklarını ve bu nedenle çöpe attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma, kasten yaralama ve daha birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.