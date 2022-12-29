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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Çöp zannettiği adamı ezdi

Çöp zannettiği adamı ezdi
İstanbul Kâğıthane'de alkol aldığı öğrenilen Yaşar Şahin (58) yolda yürüyerek eve gitmek istedi. Yaşlı adam alkolün etkisiyle yere yığıldı. O esnada sokak arasından gelen bir otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı Şahin, hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün sonra tedavisi tamamlanan Yaşar Şahin, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Şahin'in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan polis ekipleri, Muzaffer E.'yi (25) gözaltına aldı. Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan şahıs, 'taksirle yaralama' suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Muzaffer E.'nin, ezdiği adamı çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı.

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Çöp zannettiği adamı ezdi
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