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Giriş Tarihi: 10.2.2024 16:45 Son Güncelleme: 10.2.2024 17:00

Çöpe bırakılan bebeğin annesi yakalandı

İstanbul Sarıyer’de çöp poşetlerinin arasında bulunan bebeğin annesi Karolin Y. yakalandı. Bebeğin Karolin Y.’nin boşandığı eşinden dünyaya gelen bebeği çöpe bıraktığı kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çöpe bırakılan bebeğin annesi yakalandı

Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği çöpe bırakan Karolin Y.'nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. Karolin Y. sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Çöpe bırakılan bebeğin annesi yakalandı
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