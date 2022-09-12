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Giriş Tarihi: 12.9.2022 14:49 Son Güncelleme: 12.9.2022 15:10

Gaziantep’te çöp konteynerinde bir bebek cesedi bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te çöp konteynerinde bir bebek cesedi bulundu

Gaziantep Şahinbey ilçesinin bağ evlerinin yoğun olduğu kırsal Kale Mahallesi'nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebek görünce durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken jandarma ekipleri cesedi çöp konteynerine atan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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Gaziantep’te çöp konteynerinde bir bebek cesedi bulundu
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