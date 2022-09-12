Gaziantep’te çöp konteynerinde bir bebek cesedi bulundu

Gaziantep Şahinbey ilçesinin bağ evlerinin yoğun olduğu kırsal Kale Mahallesi'nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebek görünce durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken jandarma ekipleri cesedi çöp konteynerine atan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.