Çorak topraklardan çıkan lavantalar ABD’ye ulaştı

Üniversite hayali, 28 Şubat döneminde yarım kalan Erkuş, müthiş başarıya imza attı. Lavantadan elde ettiği yağları dünyaya pazarlayan Erkuş, “Sermayem akıl ve sabır” dedi
Güçlü Türkiye'nin üreten kadınlarının ilham veren hikâyelerinden biri de Denizli'de yaşayan Özlem Çınlar Erkuş'a ait. 43 yaşındaki Erkuş, lavantadan elde ettiği yağları iki yıl önce açtığı iş yerinde dünyaya pazarlamaya başladı. Erkuş, hayali butik işletmeye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteği ile kavuştu. Doğa sevgisini işine yansıtan Erkuş, başta lavanta, kekik, okaliptüs, nane, portakal, karanfil, ardıç, biberiyeden hem uçucu yağlar elde ediyor, hem de bitkisel mum, el yapımı sabun ve tütsüler üretiyor. Erkuş, hikâyesini ve hayallerini SABAH ile paylaştı:
KURSA GİTTİM, KENDİ BUTİĞİMİ AÇTIM: Üniversite hayalim, 28 Şubat döneminde yarım kaldı. En kısa zamanda aromatik terapi üzerine üniversite eğitimi almak istiyorum. 1995-2012 yıllarında aile şirketinde yöneticilik yaptım. 7 yıl çalışmadım. Arazimiz vardı oralara başta lavantalar ekmiştik. Çorak topraklarda yetişen lavanta kokuları beni çok etkiliyordu. "Lavanta yağından ne yapabilirim" diye araştırmaya başladım. Zevk için gittiğim mum eğitimi hayatımı değiştirdi. Eğitim veren hoca mum yapmamı önerdi, hikâyem bu şekilde başladı.
İLK SİPARİŞİM AMERİKA'DAN GELDİ: 2 yıl önce KOSGEB'ten 198 bin lira hibe ve 70 bin lira faizsiz kredi ve teçhizat desteği aldım. Kendi markamı kurdum. Özellikle Avrupa ve Amerika'ya ürünleri satıyorum. İlk siparişimi Amerika'dan almıştım bu işime olan güvenimi artırdı.
SERMAYESİ AKIL OLAN BAŞARIR: "İşimi sevdikçe bu sevgi ürünlerime, ürünlerimden müşterilerime silsileyle ulaşıyor" diye düşünüyorum. Tüm şartlara ve engellere karşı işimi iyi yapmaya devam ettim. Sermayesi "Akıl, sabır" ve emeği olanın kısa vadede olmasa da uzun vadede hak ettiği yerde olacağına inanırım.
EMİNE HANIM'IN DAVETİ AYRICALIKTI
ERKUŞ, "Türkiye'de 7 bölgeden kendi alanında başarılı 8 girişimci kadınlardan biri olarak Halkbank aracılığı ile külliyeye davet eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tanışmak büyük bir mutluluk ve ayrıcalıktı. O gün yaşadığım gurur ve mutluluğu kelimelerle anlatamam" dedi.