Çorbacı saldırısına 5 gözaltı

İstanbul Pendik'te 27 Mart gecesi bir çorbacıya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda içerde bulunan işadamı Koray İspir öldü, E.G. (29) ve Y.T. yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri incelemede işyeri sahibinin ailesiyle başka bir aile arasında alacak verecek meselesinden husumet olduğunu öğrendi. İddiaya göre karşı aileden işyerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda olayla alakası olmayan ve müşteri olarak içeride bulunan Koray İspir hayatını kaybetmişti. Çalışmaların ardından ekipler olaya karışan M.S. (20), Ö.K. (24), A.G. (35), M.B. (27) ve G.B.'yi (32) gözaltına aldı.