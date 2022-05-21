Çorbacıda kanlı pusu

Konya'da gazino işletmecisi Mustafa Adım (43), kendi çalışanı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta arkadaşlarıyla çorbacıya giden Mustafa Adım, işlettiği eğlence mekânında garsonluk yapan Yusuf Sivridağ (36) ile karşılaştı. Sivridağ, tabancayla Adım'ı vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Adım, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan katil zanlısı Sivridağ ifadesinde, "Gazinoda tartıştık ve beni darp etti. Ben de onu takip ettim ve çorbacıya girince vurdum" dedi.Hayatını kaybeden Mustafa Adım'ın motor sporcusu olduğu ve 2014'te Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda şampiyon olduğu öğrenildi.