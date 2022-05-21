Haberler Yaşam Haberleri Çorbacıda kanlı pusu
Giriş Tarihi: 22.5.2022

Çorbacıda kanlı pusu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çorbacıda kanlı pusu
Konya'da gazino işletmecisi Mustafa Adım (43), kendi çalışanı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta arkadaşlarıyla çorbacıya giden Mustafa Adım, işlettiği eğlence mekânında garsonluk yapan Yusuf Sivridağ (36) ile karşılaştı. Sivridağ, tabancayla Adım'ı vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Adım, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan katil zanlısı Sivridağ ifadesinde, "Gazinoda tartıştık ve beni darp etti. Ben de onu takip ettim ve çorbacıya girince vurdum" dedi.

Motodrag şampiyonuydu
Hayatını kaybeden Mustafa Adım'ın motor sporcusu olduğu ve 2014'te Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda şampiyon olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Son dakika: Euroleague’de tarih yazdık! Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim
Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni başarı: 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalandı ve...
Adana’da tarihi gençlik şöleni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya ile peş peşe NATO teması! Başkan Erdoğan açık açık yüzlerine söyledi! Finlandiya'dan açıklama geldi
Evde öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürüğü en çabuk ne keser? Yetişkinde ve çocuklarda en hızlı öksürük kesici
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorbacıda kanlı pusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA